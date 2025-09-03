Ραγίζει καρδιές η Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ»

0

«Θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω»

Σφιγμένη είναι η καρδιά της Ζόζεφιν, καθώς πέθανε από πνιγμό πριν από μερικές ημέρες η αγαπημένη της γιαγιά.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μάλιστα, η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί ορισμένα λόγια καρδιάς μέσα από τα social media με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι, η Ζόζεφιν δημοσίευσε μια τρυφερή εικόνα με την αείμνηστη γιαγιά της την οποία και συνόδευσε με το εξής συγκινητικό κείμενο.

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις… κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα».

«Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω» καταλήγει η Ζόζεφιν σε αυτό το το φορτισμένο συναισθηματικά μοίρασμα, προς τους διαδικτυακούς της φίλους, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.