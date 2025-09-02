Μπέσσυ Μάλφα: Είχα μια ψευδή αίσθηση ότι με αγαπάνε όλοι, αλλά συνάντησα δύσκολα πράγματα

0

«Για μένα το σπουδαίο ήταν ότι κατάφερα να επιβιώσω με τις δικές μου αξίες»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» ήταν η Μπέσσυ Μάλφα, η οποία αναφέρθηκε στην πορεία της στο χώρο της υποκριτικής και στις συμπεριφορές που συνάντησε.

«Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Για μένα το σπουδαίο ήταν ότι κατάφερα να επιβιώσω με τις δικές μου αξίες, αυτές που μου έδωσαν οι γονείς μου, με τις λαμβάνουσες τις δικές μου, αυτό που αντιλήφθηκα και ότι γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους. Εγώ είχα μια ψευδή αίσθηση ότι με αγαπάνε όλοι, τι καλοί που είναι όλοι, αλλά συνάντησα δύσκολα πράγματα.

Όσο ήμουν νέα, είχα το… σύνδρομο θεού, ότι εγώ βλέπω την καλοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ήταν εγωισμός δικός μου, εγωκεντρισμός, ότι εγώ καταλαβαίνω. Τίποτα δεν καταλάβαινα, απλά με βοηθούσε να είμαι ήρεμη εγώ, ότι αυτός μέσα του έχει κάτι καλό», είπε αρχικά η Μπέσσυ Μάλφα και συνεχίζοντας τόνισε:

«Μεγαλώνοντας όμως και μαζεύοντας τις πληγές μου, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ ωραίες οι εμπειρίες, με βοήθησαν να σκανάρω και να καταλαβαίνω γρήγορα και να μην υπάρχουν στη ζωή μου. Κυρίως γιατί ήμουν ενοχική και έπρεπε να είμαι ευγενική σε όλους τους ανθρώπους και στην κακία τους. Ακόμα και τώρα που έρχονται και με ρωτάνε αγενέστατα πράγματα, όσον αφορά την εμφάνιση… Η ευγένεια είναι πολιτισμός!».