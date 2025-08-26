«The Woman in Cabin 10»: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix με την Κίρα Νάιτλι – Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

0

H βραβευμένη ηθοποιός Κίρα Νάιτλι (Keira Knightley) πρωταγωνιστεί στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, «The Woman in Cabin 10» το οποίο θα αρχίσει να προβάλλεται στις 10 Οκτωβρίου.

Σε σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν (Simon Stone), η ταινία εστιάζει στην Lo (Νάιτλι), μια ταξιδιωτική δημοσιογράφο που βρίσκεται στο πολυτελές γιοτ Aurora Borealis για το παρθενικό του ταξίδι. Όταν γίνεται μάρτυρας ενός συμβάντος που ανατρέπει την ηρεμία της νύχτας -μιας γυναίκας που πέφτει στη θάλασσα- η εμμονή του πληρώματος ότι τίποτα δεν συνέβη την ωθεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποκάλυψης. Καθώς η Lo προσπαθεί να ξετυλίξει το μυστήριο, διαπιστώνει ότι η έρευνά της απειλεί όχι μόνο την καριέρα της αλλά και την ίδια της τη ζωή,

Στο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα η διάσημη πρωταγωνίστρια ανακαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η πολυτελής κρουαζιέρα που υποτίθεται ότι θα ήταν χαλαρωτική, μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάι Πιρς (Guy Pearce), Χάνα Γουάντινγκχεμ (Hannah Waddingham), Ντέιβιντ Ατζάλα (David Ajala), Αρτ Μάλικ (Art Malik), Κάγια Σκοντελάριο (Kaya Scodelario), Ντέιβιντ Μόρισεϊ (David Morrissey) και Ντάνιελ Ινγκς (Daniel Ings).

Το σενάριο το οποίο φέρει την υπογραφή του Στόουν σε συνεργασία με τους Τζο Σράπνελ (Joe Shrapnel) και άννα Γουτερχάουζ (Anna Waterhouse) βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρουθ Γουέαρ (Ruth Ware) του 2017 καθώς και σε μία διασκευή της Έμα Φροστ (Emma Frost), επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Οι πρωταγωνιστικοί γυναικείοι χαρακτήρες έχουν λίγο κακή φήμη», ανέφερε σε δήλωσή του στο Collider ο σκηνοθέτης. «Πάντα αμφισβητούμε την ψυχική υγεία της γυναίκας. Οπότε, ήθελα η Lo να μοιάζει περισσότερο με τους πρωταγωνιστές από τα παρανοϊκά θρίλερ της δεκαετίας του '70 - Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζιν Χάκμαν στο «The Conversation». Ποτέ δεν τους αμφισβητείς. Απλά πιστεύεις ότι έχουν δίκιο. Αυτό ήθελα για την Κίρα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό The Hollywood Reporter, τη παραγωγή του ψυχολογικού θρίλερ υπογράφουν η Ντέμπρα Χέιγουορντ (Debra Hayward) και η Ίλντα Ντίφλεϊ (Ilda Diffley).