Πρεμιέρα με την ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» στο Φεστιβάλ του AFI

Δείχνει το ταξίδι του Σπρίνγκστιν, κατά τη δημιουργία του εμβληματικού δίσκου «Nebraska» το 1982

Η φιλόδοξη παραγωγή της 20th Century Studios, «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα ανοίξει το Φεστιβάλ του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) στον ρόλο του θρυλικού ρόκερ Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), θα προβληθεί επίσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF63) στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Το Φεστιβάλ του AFI είναι η σκηνή και οι οθόνες όπου οι ιστορίες του κόσμου συναντιούνται στο Χόλιγουντ» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του, Μπομπ Γκαζάλ (Bob Gazzale).

«Το να ανοίγει το Φεστιβάλ η ταινία "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" τιμά την παγκόσμια επιρροή ενός Αμερικανού θρύλου και την αυθεντική τέχνη που απαιτείται για να ειπωθεί η ιστορία του» πρόσθεσε.

Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper), η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς (Warren Zanes) που κυκλοφόρησε το 2023.

«Είναι πραγματική τιμή να ανοίγουμε το Φεστιβάλ του AFI με το "Springsteen: Deliver Me From Nowhere". Το AFI ανέκαθεν υποστήριζε τις τολμηρές, ουσιώδεις ταινίες και είμαι ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτής της παράδοσης. Ενώ οι ρίζες του Μπρους θα είναι για πάντα στο Νιου Τζέρσεϊ, το Λος Άντζελες έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του φωνής» ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

Στο καστ, πλάι στον Γουάιτ, πρωταγωνιστούν ο Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) στον ρόλο του μακροχρόνιου μάνατζερ και παραγωγού του Σπρίνγκστιν και ο Τζον Λάνταου (Jon Landau), ενώ συμμετέχουν επίσης οι Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), Οντέσα Γιανγκ (Odessa Young), Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser), Τζόνι Κανιζάρο (Johnny Cannizzaro), Χάρισον Γκίλμπερτσον (Harrison Gilbertson), Μαρκ Μάρον (Marc Maron), Ντέιβιντ Κραμχολτζ (David Krumholtz) και Κρις Τζέιμς (Chris Jaymes), τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Σπρίνγκστιν, κατά τη δημιουργία του εμβληματικού δίσκου «Nebraska» το 1982 το οποίο γεννήθηκε ενώ ηχογραφούσε το «Born in the USA» με την E Street Band. Το άλμπουμ ηχογραφημένο σ' ένα μαγνητόφωνο 4 στροφών στην κρεβατοκάμαρα του, στο Colts Neck του Νιου Τζέρσεϊ, θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά του έργα - ένας ακατέργαστος ακουστικός δίσκος που κατοικείται από χαμένες ψυχές που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

Σύμφωνα με το Deadline, η 39η διοργάνωση του Φεστιβάλ του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Οκτωβρίου στο TCL Chinese Theatre.