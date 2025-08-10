Μιχάλης Μητρούσης: «Ο θάνατος πέρασε δίπλα μου αλλά ευτυχώς με προσπέρασε, δεν τον φοβάμαι… του ξέφυγα»

0

«Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Μιχάλης Μητρούσης στην εφημερίδα «On Time Σαββατοκύριακο». Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που είχε με τον θάνατο λίγους μήνες πριν, όταν και υπέστη σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την μηχανή του, καθώς και στον ρόλο που έχει η πίστη στη ζωή του.

Τι έμαθες μέσα από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια;

Όταν ο άνθρωπος έχει βαθιά πίστη μέσα του – άλλος έχει την Παναγία, άλλος κάποιος Άγιο ή Αγία – δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Πάντα πίστευα βαθιά, αλλά πλέον ξέρω ότι είμαι προστατευμένος. Έζησα το θαύμα. Η Παναγία μού έδωσε τη ζωή.

Τι σκεφτόσουν εκείνα τα δευτερόλεπτα που «παιζόταν» η ζωή σου κορόνα – γράμματα;

Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα να σωθώ. Μετά, που στάθηκα στα πόδια μου, κατάλαβα τι είχε συμβεί και από τι γλίτωσα, έχοντας μόνο κατάγματα.

Φοβήθηκες ότι θα πεθάνεις; Τον θάνατο τον φοβάσαι;

Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις. Μετά κατάλαβα ότι πέρασα… ξυστά από τον θάνατο. Ο θάνατος πέρασε δίπλα μου αλλά ευτυχώς με προσπέρασε. Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Του ξέφυγα και συνεχίζω τη ζωή μου.