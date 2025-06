Κατερίνα Καινούργιου: «Ένιωθα να με κράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο και να λέω “τι έχω κάνει;”»

0

«Βλέπω από τα λάθη που έκανα την προηγούμενη χρονιά και δεν θέλω να τα ξανακάνω»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου στο podcast του καλού της φίλου, Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Μάλιστα, σε ένα μικρό απόσπασμα της συνέντευξης που κυκλοφόρησε τη νύχτα της Τετάρτης στα social media, η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha μίλησε τόσο για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή όσο και για αρνητικά σχόλια που ανά διαστήματα μπορεί να δέχεται στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά την πρόταση γάμου, που δέχθηκε από τον εκλεκτό της καρδιάς της, η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε πως «σηκώθηκαν και από τα δίπλα τραπέζια, φώναζαν οι φίλοι μας "She said yes" πριν πω το ναι. Είπαν δηλαδή "She said yes". Και αν έλεγα όχι, ρε φίλε;».

«Βλέπεις από τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή βλέπω από τα λάθη που έκανα την προηγούμενη χρονιά και δεν θέλω να τα ξανακάνω».

«Ένιωθα να με κράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο και να λέω "τι έχω κάνει; Τι ψέματα είναι αυτά;". Να κλαίω με λυγμούς» δηλώνει η Κατερίνα Καινούργιου, σε άλλο σημείο της νέας διαδικτυακής της συνέντευξης, ενώ συμπληρώνει παράλληλα το εξής για συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Έχει πει για μένα πολύ ακραία πράγματα. Έχει κάνει δηλώσεις που με αδίκησαν. Γιατί το έκανε αυτό; Μετά, όμως, σκέφτομαι μήπως τον μπρίζωσαν κάποιοι άλλοι».