Με μαύρο μπικίνι η Ελένη Μενεγάκη σε παραλία της Άνδρου

0

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social

Ξεκίνησε τα μπάνια στην θάλασσα η Ελένη Μενεγάκη, η οποία μοιράστηκε τις όμορφες αυτές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Χαλαρή και υποδεχόμενη τον Ιούνιο, η Ελένη Μενεγάκη κοινοποίησε στιγμιότυπα από το αγαπημένο της ελληνικό νησί την Άνδρο, όπου απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Με total black εμφάνιση, μαύρα γυαλιά και ψάθινο καπέλο ποζάρει στον φωτογραφικό φακό του γιου της, Άγγελου Λάτσιου.

«Beach is calling and I must go», έγραψε στη λεζάντα η Ελένη Μενεγάκη, ευχαριστώντας τον Άγγελο Λάτσιο για τις φωτογραφίες.