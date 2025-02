Ο Άνθιμος Ανανιάδης αποκάλυψε τι του είχε πει ο Κώστας Βουτσάς για τα one night stands

0

Για τις ερωτικές συνευρέσεις που είχε στο παρελθόν και τη συμβουλή που του έχε δώσει ο αείμνηστος Κώστας Βουτσάς, μίλησε στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη ο ηθοποιός και θετός του γιός, Άνθιμος Ανανιάδης.

«Μετά τον κορονοϊό έχει χαλάσει το one night stand. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει πια one night stand. Δεν υπάρχει one night stand μετά τον κορονοϊό. Όλοι οι άνθρωποι για να προχωρήσουν και να κάνουν μια σχέση, πρέπει να έχουν κάνει one night stand. Δεν ήμουν του one night stand, κυρίως γιατί αν γνώριζα κάποια όμορφη γυναίκα που θα ήθελα να ξαναδώ, δεν θα αρκούμουν στη μία φορά. Ίσως ήταν πέντε night stand, έξι night stand… Ο Βουτσάς μου έλεγε: "Κράτα το στο 4"» εξομολογήθηκε ο Άνθιμος Ανανιάδης.

«Μάλλον ήμουν πολύ ερωτευμένος. Αυτοί οι πιο περίεργοι, κακοί δημοσιογράφοι, κάποιες φορές θέλουν να δημιουργήσουν μια πιο spicy… Πάντα ήμουν το καλό παιδί της "Μαρίας της Άσχημης" και είπαν να βάλουν περισσότερο πιπέρι σε αυτό», είπε ο Άνθιμος Ανανιάδης για τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για τις ερωτικές του συνευρέσεις.