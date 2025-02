Οι Έμα Στόουν, Κίλιαν Μέρφι, Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., στη σκηνή των Όσκαρ 2025

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ αναμένεται να είναι γεμάτη λάμψη και συγκίνηση παρά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή του Λος 'Αντζελες.

Οι περσινοί νικητές, Έμα Στόουν, Κίλιαν Μέρφι, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, θα ανέβουν ξανά στη διάσημη σκηνή του Dolby Theatre, έχοντας το ρόλο του παρουσιαστή.

They know what it’s like to hear their name called—now they’re passing the honor on.

Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph and Emma Stone are returning to the Dolby Theatre stage to present at the 97th Oscars.

— The Academy (@TheAcademy) February 5, 2025