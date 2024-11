Το κρυφό μήνυμα στη νέα ταινία του Χιού Γκραντ «Heretic» – Τι θα παρατηρήσει ο θεατής στους τίτλους τέλους

Πολλοί θεατές έχουν παρατηρήσει ένα κρυφό μήνυμα στη νέα ταινία του Α24 «Heretic», σε σκηνοθεσία των Σκοτ Μπεκ και Μπράιαν Γουντς.

Το κινηματογραφικό έργο έχει πολλά θεματικά επίπεδα, αλλά το πιο επίκαιρο μήνυμα διαβάζεται κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της, με δήλωση που αναφέρει: «Δεν χρησιμοποιήθηκε γενετική τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία αυτής της ταινίας».

The 'Heretic' End Credits Call Out Hollywood's Use of AI — Here's Why - Business Insider https://t.co/FNmSKdB9fe #GenerativeAI #GenAI #AI

— Epic Plain (@EpicPlain) November 9, 2024