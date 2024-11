Βιογραφική ταινία και ντοκιμαντέρ για τους Boyz II Men

0

Εξιστορεί την 30χρονη καριέρα τους

Στο θρυλικό συγκρότημα της R&B Boyz II Men εστιάζει βιογραφική ταινία μεγάλου μήκους που θα εξιστορεί την 30χρονη καριέρα τους, στη διάρκεια της οποίας έχουν κυκλοφορήσει, μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «End of the Road», «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday», «On Bended Knee, «One Sweet Day» και «Motownphilly».

Το συγκρότημα που έχει κερδίσει τέσσερις φορές Grammy έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες παραγωγής και χρηματοδότησης Compelling Pictures και Primary Wave για την ανάπτυξη της αφηγηματικής ταινίας, με τους Νέιθαν Μόρις, Σον Στόκμαν και Ουάνια Μόρις των Boyz II Men's να είναι υπεύθυνοι παραγωγής του έργου, σύμφωνα με το Variety.

Η Compelling θα ξεκινήσει επίσης την παραγωγή ντοκιμαντέρ για την κυριαρχία του γκρουπ τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 και τη συνεχιζόμενη επιτυχία σήμερα.

«Περιμέναμε να βρούμε τους κατάλληλους συνεργάτες που καταλαβαίνουν την ιστορία μας και είναι πρόθυμοι να αφηγηθούν τα πάντα» είπε ο Νέιθαν Μόρις σε δήλωση εκ μέρους του συγκροτήματος. «Ο Ντένις και ο Τζεφ στην Compelling Pictures μας κατάλαβαν από την πρώτη μέρα» πρόσθεσε.

Η ομάδα από την Compelling πρόσθεσε: «Μεγαλώσαμε ως θαυμαστές των Boyz II Men και τα τελευταία δύο χρόνια γνωρίσαμε τα μέλη και γίναμε φίλοι μαζί τους. Είναι τεράστια τιμή που βοηθάμε για να φέρουμε τη μοναδική ιστορία τους στη μεγάλη οθόνη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που δείχνουμε την αδελφοσύνη και τη συντροφικότητα, καθώς και τις προκλήσεις και τις διαμάχες, το χιούμορ και την απογοήτευση, που συνόδευσαν την απαράμιλλη επιτυχία για την οποία οι Νέιτ, Σον, Ουάνια και Μάικ εργάστηκαν τόσο σκληρά για να πετύχουν».

Οι Boyz II Men έκαναν το ντεμπούτο τους το 1991 με το κορυφαίο άλμπουμ «Cooleyhighharmony» και έκτοτε έχουν γίνει το best seller R&B γκρουπ όλων των εποχών με πωλήσεις περισσότερων από 60 εκατομμυρίων άλμπουμ που παγκοσμίως. Αυτό το διάστημα πραγματοποιούν περιοδεία και πρόσφατα έκαναν για τρεις βραδιές sold-out εμφανίσεις στο Hollywood Bowl. Στον ιστορικό χώρο είχαν την πρώτη τους παράσταση στην αρχή της καριέρας τους.