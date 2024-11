Ο Πέδρο Πασκάλ με την τρανς αδερφή του στην πρεμιέρα του «Μονομάχος 2» – Δείτε φωτογραφίες

Η μικρότερη αδερφή του Πέδρο Πασκάλ, Λουξ, έκλεψε την παράσταση το βράδυ της Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου 2024, στην πρεμιέρα του «Μονομάχος 2».

Ο 49χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Marcus Acacius, ένας Ρωμαίος στρατηγός που εκπαιδεύτηκε από τον Maximus, τον αξιομνημόνευτο χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Ράσελ Κρόου στην πρώτη ταινία. Η 32χρονη Λουξ, ήταν στο πλευρό του στην πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

NEW: Video of Pedro helping fix Lux’s dress for her red carpet photos at tonight’s Gladiator II premiere in London (via harpersbazaares on IG) pic.twitter.com/k91Gy3zuEI

— Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) November 13, 2024