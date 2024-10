Κρίστοφερ Νόλαν: Η έμπνευση για τον «Τζόκερ» του Χιθ Λέτζερ ήταν ένας πίνακας του Φράνσις Μπέικον

Η εμβληματική ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ ως «Joker» στην ταινία «Ο Σκοτεινός Ιππότης» του 2008 βασίστηκε σε έναν από τους τρίπτυχους πίνακες του Φράνσις Μπέικον, όπως αποκάλυψε ο Κρίστοφερ Νόλαν ενόψει μιας μεγάλης έκθεσης που ξεκινά την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στο Λονδίνο αφιερωμένη στον θρυλικό καλλιτέχνη.

«Κάποια στιγμή στην εφηβεία μου, σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Πινακοθήκη Τέιτ παρατήρησα μία αφίσα για μια αναδρομική έκθεση του Μπέικον, η οποία απεικόνιζε ένα πρόσωπο από ένα από τα τρίπτυχά του» ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης με αφορμή την έκθεση «Francis Bacon: Human Presence», στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian.

