Τομ Μπλάιθ και Έμιλι Μπέιντερ στη μεταφορά του «People We Meet On Vacation» στο σινεμά

Ο Τομ Μπλάιθ (Tom Blyth) και η Έμιλι Μπέιντερ (Emily Bader) θα πρωταγωνιστήσουν στη κινηματογραφική μεταφορά του «People We Meet On Vacation» από την 3000 Pictures της Sony και το Netflix.

Η ταινία βασίζεται στο μπεστ σέλερ της Έμιλι Χένρι (Emily Henry) σύμφωνα με τους New York Times. Είναι το πρώτο βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως που μεταφέρεται στην οθόνη, σε διασκευή της Γιούλιν Κουάνγκ (Yulin Kuang) και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπρετ Χάλεϊ (Brett Haley).

Το φιλμ ακολουθεί δύο κολλητούς φίλους, εδώ και μια δεκαετία, την blogger και εξωστρεφή Poppy Wright και τον δάσκαλο Alex Nilsen, που αγαπά τη ρουτίνα του. Αν και ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περνούν πάντα μαζί, μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Μέχρι που η φιλία τους δοκιμάζεται, καθώς αρχίζουν να αναρωτιούνται αυτό που είναι προφανές για τους άλλους, αν θα μπορούσαν δηλαδή, να είναι το τέλειο ζευγάρι.

Η ταινία παράγεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Sony Pictures να προσφέρει στο Netflix μια πρώτη ματιά για κάθε ταινία που προορίζει για κυκλοφορία απευθείας για streaming.

Το μυθιστόρημα έκανε το ντεμπούτο του στο Νο 1 της λίστας των μπεστ σέλερ των New York Times το 2021. Έχει πουλήσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ καθώς παρέμεινε στη λίστα για περισσότερο από ένα χρόνο. Το «People We Meet On Vacation», είναι το βιβλίο με τις υψηλότερες πωλήσεις για την Χένρι, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επίσης έχει κερδίσει το Goodreads Choice Award for Romance ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα καλύτερα βιβλία του 2021 από το Kirkus Reviews.

Σύμφωνα με το Deadline, πέντε από τα βιβλία της Χένρι έχουν επιλεγεί για μεταφορά στην οθόνη.