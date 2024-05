Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι ξεσήκωσε με το «Ζάρι» το κοινό στην αρένα του Μάλμε

Ξεσήκωσε τους fan της Eurovision με την εμφάνιση της η Μαρίνα Σάττι ερμηνεύοντας το ξεσήκωσε το «Ζάρι» και χορεύοντας υπό τους ρυθμούς του ζουρνά.

Η άψογη ερμηνεία, η ευρηματική σκηνική παρουσία, την οποία επιμελήθηκε ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, η χορογραφία και το movement direction που έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), αποτυπώθηκαν στην σκηνή του Malmö Arena.

Η Μαρίνα και οι χορευτές, Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης και Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και η Ερασμία Μαρκίδη, που τη συνοδεύει στα φωνητικά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή.

Βίντεο με την εμφάνιση της ελληνικής αποστολής:

