Πρεμιέρα της ταινίας «Challengers» στη Ρώμη – Δείτε το trailer

Πρόκειται για την ιστορία της νεαρής τενίστριας Τάσι Ντάνκαν που είναι στο κέντρο ενός ερωτικού τριγώνου με δύο φίλους και συναθλητές

Σίδνεϊ, Παρίσι, τώρα Ρώμη. H παγκόσμια περιοδεία της ταινίας «Challengers» της Warner Bros σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο συνεχίζεται.

Η ταινία για την αγάπη, τις σχέσεις και το τένις με πρωταγωνιστές τους Zendaya, Τζος Ο’ Κόνορ και Μάικ Φέιστ είναι η όγδοη του σκηνοθέτη των φιλμ «Call Me by Your Name» και «Bones and All».

Η πρεμιέρα στη Ρώμη έγινε στον κινηματογράφο στην πλατεία Μπαρμπερίνι.

Η ταινία «Challengers» ακολουθεί την ιστορία της νεαρής τενίστριας Τάσι Ντάνκαν (Zendaya) στο κέντρο ενός ερωτικού τριγώνου με δύο φίλους και συναθλητές, τον Αρτ (Φέιστ) και τον Πάτρικ (Ο’ Κόνορ). Λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, η Τάσι πρέπει να εγκαταλείψει την καριέρα της και να γίνει προπονήτρια του Αρτ και το ζευγάρι από τότε παντρεύεται. Μετά από μια σειρά νικηφόρων αγώνων, ο Αρτ θέλει να συμμετάσχει στο Challenger Tour, στο οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Πάτρικ, τον πρώην φίλο της Τάσι.

Η ηθοποιός παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας φορώντας λευκό σύνολο Calvin Clein, κομψό μπλέιζερ με δομημένους ώμους και πολύ μακριά φούστα με ψηλό άνοιγμα στη μία πλευρά. Το συνδύασε με κολιέ φίδι του Bulgari επενδυμένο με λευκά διαμάντια.

Νωρίτερα στη φωτογράφιση η ηθοποιός και τραγουδίστρια φόρεσε μίνι φόρεμα με στρας εμπνευσμένο από το τένις και λευκές γόβες με φωσφορίζουσες μπάλες του αθλήματος για τακούνια.

Το σενάριο υπογράφει ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Τζάστιν Κουρίτζκις, ο οποίος έχει διασκευάσει κινηματογραφικά το «Queer» του Γουίλιαμ Μπάροουζ, που είναι το επόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Γκουαντανίνο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Είχαμε έναν συντονιστή οικειότητας που ήταν φανταστικός, γιατί ήταν σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς» δήλωσε η Zendaya σε δημοσιογράφος του THR Roma, στο κόκκινο χαλί της ιταλικής πρεμιέρας.

«Συζήτησα με τους συναδέλφους μου για να βρούμε έναν τρόπο να νιώθουμε άνετα. Παίξαμε μαζί τένις, βγαίναμε μαζί, κάναμε πρόβες μαζί. Έχουμε δεθεί και νιώθουμε καλά ο ένας με τον άλλον» είπε η ηθοποιός και τραγουδίστρια.

«Ήταν τιμή μου που με σκηνοθέτησε ο Λούκα. Το σενάριο ήταν υπέροχο, όπως και το καστ και η δυνατότητα συνεργασίας με τον Μάικ και τη Zendaya. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που με έκανε να αποδεχτώ τον ρόλο του Πάτρικ είναι ότι είναι τόσο διαφορετικός από εμένα» είπε ο Τζος Ο' Κόνορ.