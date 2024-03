Ποπάι: Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ο Ποπάι (Popeye) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Ο εμβληματικός καλόκαρδος ναύτης που πρωτοεμφανίστηκε σε κόμικς στα τέλη της δεκαετίας του ΄20, θα είναι το θέμα μιας νέας ταινίας ζωντανής δράσης από την Chernin Entertainment και την King Features.

Όπως αναφέρει το Variety, η πολλά υποσχόμενη και με μεγάλο προϋπολογισμό παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί άλλες πληροφορίες.

Το σενάριο υπογράφει ο Μάικλ Καλέο (Michael Caleo), ενώ πρόκειται για την πρώτη live-action επανεμφάνιση του χαρακτήρα μετά την ταινία «Popeye» του 1980, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουίλιαμς (Robin Willians).

H ταινία της Paramount Pictures με προϋπολογισμό $20 εκατ., ήταν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρόμπερτ Όλτμαν (Robert Altman) και κατέγραψε έσοδα $60 εκατ. παγκοσμίως.

