Eurovision 2024: Αυτό είναι το τραγούδι «Ζάρι» με την Μαρίνα Σάττι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Δόθηκε στη δημοσιότητα το «Ζάρι», το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι θα διαγωνιστεί στη Eurovision 2024, τον Μάιο και το μόνο σίγουρο είναι πως θυμίζει… Ελλάδα.

Στην έκτακτη εκπομπή «Eurovision σε είδον», που μεταδόθηκε την Πέμπτη 7 Μαρτίου στην ΕΡΤ1 με παρουσιαστές τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, η εκπρόσωπός μας, Μαρίνα Σάττι, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής και μίλησε για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής, ακριβώς δύο μήνες πριν από τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από 7 έως 11 Μαΐου, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το τραγόυδι μας, «Ζάρι», είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ υπάρχουν και φράσεις στα αγγλικά. Μέσα σε ένα… γνήσιο ελληνικό σκηνικό, η Μαρίνα Σάττι τραγουδά με φόντο εμβληματικά σημεία της Αθήνας. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ο φακός εστιάζει σε χαρακτηριστικές περιοχές της Αττικής, ανάμεσα στις οποίες η Ομόνοια, ο Λυκαβηττός, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«ZARI» – Οι στίχοι του τραγουδιού

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για πού θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου

I’m gonna do it my way

Στο μυαλό σου θα μπαινοβγαίνω

Γιατί δε μου ‘δωσες το χέρι

Ούτε για να πιαστώ

Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό

Τ’ αφήνω όλα να βγούνε

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Να μη θυμηθώ

Τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ

Άσε να μη θυμηθώ

Δεν πίστευες

Το κάρμα ότι είναι αληθινό

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ TA)

Μόνη κι αν μένω

Πάντα σε περιμένω

Τρέμω σαν φλόγα

Σαν σπίρτο αναμμένο

Όταν χαράζει

με τρώει το μαράζι

μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για που θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ)

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.