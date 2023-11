Πιάστηκαν στα χέρια Βαμβακούλας και Ογκουνσότο: «Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει – Δεν θα λες για την οικογένεια μου»

0

Έγινε χαμός και με Καλλίδη - Ξιαρχό: «Είσαι πολύ γελοίος» – «Από τα χέρια μου τρως, τεμπέλη»

Οι έντονοι διαπληκτισμοί, οι καβγάδες, οι λογομαχίες αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here», αλλά όσο και να… προσπαθούν οι Διάσημοι να δημιουργήσουν ντόρο, τα νούμερα τηλεθέασης δεν ανεβαίνουν και το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ εξακολουθεί να «πατώνει» στις μετρήσεις.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/11) το beef με τον Νίκο Βαμβακούλα που έχει δημιουργηθεί από την πρώτη σχεδόν ημέρα που ο Πάτρικ Ογκουνσότο μπήκε στο παιχνίδι οδηγήθηκε στα… άκρα. Οι δυο τους αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει σε δευτερόλεπτα εκτός ελέγχου και να πιαστούν κυριολεκτικά στα χέρια.

«Όταν μπαίνω μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει ο Βαμβακούλας. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις, το ίδιο είσαι κι εσύ», είπε αρχικά ο Πάτρικ Ογκουνσότο στον Τάσο Ξιαρχό, με τον οποίο είχε μία διαφωνία ως προς τη συμπεριφορά του στο Celebrity.

«Εγώ είμαι αληθινός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος με θέλει εμένα και θα το καταλάβετε όταν πάμε στην Ελλάδα», συμπλήρωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

«Ποιος νοιάζεται ρε; Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει, πλάκα μου κάνεις; Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει», του απάντησε ο Νίκος Βαμβακούλας, ανάβοντας τη… φλόγα που έκανε έξω φρενών τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη όρμισε αμέσως προς το μέρος του συμπαίκτη του και χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιώργου Χειμωνέτου και του Νίκου Αναδιώτη για να τους χωρίσει.

«Δεν θα λες ποτέ για την οικογένειά μου. Δεν θα μιλάς καθόλου. Δεν θέλω να ξαναπείς αυτή τη λέξη», του είπε εκτός εαυτού ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ανάβοντας τα αίματα στο Celebrity.

Ένταση και ανάμεσα σε Καλλίδη - Ξιαρχό: «Είσαι πολύ γελοίος, σε λυπάμαι, χορευτή» – «Από τα χέρια μου τρως, τεμπέλη, είσαι ένα τίποτα»

Ο Νίκος Βαμβακούλας με τον Πάτρικ Ογκουνσότο δεν ήταν οι μόνοι που έκαναν κακό χαμό στο επεισόδιο της Τετάρτης (29/11). Ένας τεράστιος καβγάς άνευ προηγουμένου ξέσπασε και ανάμεσα στον Πάνο Καλλίδη και τον Τάσο Ξιαρχό και δεν ήταν ούτε γι’ αυτούς η πρώτη φορά. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν βαρύτατες κουβέντες με αφορμή την αρχηγία της κίτρινης ομάδας.

«Αχ, δεν σε μπορώ, Πάνο. Είσαι σαν 12μιση χρονών», είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό ξεκινώντας τη διαμάχη στο Celebrity, με τον Πάνο Καλίδη να απαντά: «Εγώ ανάγκη από αρχηγίες δεν έχω, αντράκι μου. Να μπω μέσα και να κοκορεύομαι ότι είμαι ο αρχηγός; Μην ειρωνεύεσαι. Ειρωνεύεσαι και δεν μου αρέσει».

«Είσαι ψεύτης. Ούτε αρχηγός δεν μπορείς να είσαι ρε. Ξέρεις πώς έχεις γίνει αρχηγός; Χάρη σε μένα», σχολίασε ο γνωστός χορευτής, ανεβάζοντας επικίνδυνα τους τόνους στο Celebrity.

«Τάσο, πάρε από δω τα μούτρα σου, γιατί μου χαλάς την καθημερινότητα. Είσαι πολύ γελοίος ώρες-ώρες, σε λυπάμαι. Μόνο με την πλάτη μου θα μιλάς από δω και πέρα», ανταπάντησε ο Πάνος Καλλίδης.

«Ούτε ένα βελάκι δεν μπορείς να πετύχεις, θέλεις να γίνεις και αρχηγός. Με τη μύτη ξεβίδωσες 4 αστέρια και νομίζεις ότι κάτι έκανες. Ο Πινόκιο το κάνει αυτό», συνέχισε τον καβγά ο Τάσος Ξιαρχό.

«Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, χορευτή, ε χορευτή», χαρακτήρισε ο Πάνος Καλλίδης τον συμπαίκτη του στo Celebrity, με τον Τάσο Ξιαρχό να κλείνει τον καβγά λέγοντας: «Με είπες χορευτή και τι πρέπει να κάνω; Ναι, δεν είμαι μαγείρισσα, τι να κάνω; Μαγείρισσα έχω γίνει για να σε ταΐζω κάθε μέρα, απ’ τα χέρια μου τρως, τεμπέλη, ε τεμπέλη».