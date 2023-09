Ράνια Τζίμα: Τι είπε για το πλάνο με το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο δελτίο ειδήσεων

0

«Έγινα πάλι viral; Έγινα πάλι. Oops, I did it again»

Στον καναπέ της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» κάθισε το πρωινό της Κυριακής η Ράνια Τζίμα.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA μίλησε στη Σίσσυ Χρηστίδου και μεταξύ άλλων απάντησε για πρώτη φορά, για το πλάνο που έγινε viral στα social media, που δείχνει την ίδια να καπνίζει αμέσως μετά την εκφώνηση μιας είδησης στο δελτίο. «Έγινα πάλι viral; Έγινα πάλι. Oops, I did it again. Εντάξει, τι να πω; Καπνίζω. Δεν είμαι χαρούμενη που καπνίζω. Δεν είμαι περήφανη που καπνίζω. Παρακαλώ πολύ, μην καπνίζετε αν μπορείτε», ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

«Κι εγώ θα προσπαθήσω να το κόψω, είναι στόχος ζωής για μένα αυτό, κάπου παρακάτω. Αλλά και οι δημοσιογράφοι είμαστε άνθρωποι κανονικοί, που μπορεί πού και πού να καπνίσουμε, να πιούμε ένα ποτό. Δεν είμαστε γυάλινοι. Και τρώμε και κοιμόμαστε και καπνίζουμε. Είμαστε άνθρωποι», επεσήμανε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. «Δε βλέπω τι γράφεται για μένα στο Twitter, δεν γίνεται να κάνω αυτή τη δουλειά. Αν κάνω αυτή τη δουλειά, δε θα κάνω τη δική μου», απάντησε σε σχετική ερώτηση η Ράνια Τζίμα.