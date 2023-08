Η «Barbie» συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα – Στη Σίφνο βρίσκεται η Μάργκοτ Ρόμπι

H πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie», η Μάργκοτ Ρόμπι, εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα και να περιηγείται τα νησιά των Κυκλάδων, με τελευταία της στάση την Σίφνο.

Η Αυστραλέζα πρωταγωνίστρια της ταινίας της Marvel έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στους κινηματογράφους, βρίσκεται στη χώρα μας για τις διακοπές της και συγκεκριμένα στη Σίφνο, μετά την επίσκεψή της στην Φολέγανδρο.

Η DailyMail δημοσίευσε φωτογραφίες με την ηθοποιό να φορά ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και να κάνει βουτιές στη θάλασσα αγκαλιά με τον σύζυγό της, Τομ Άκερλεϊ.

EXCLUSIVE: Margot Robbie looks sensational in a plunging white bathing suit as she packs on the PDA with husband Tom in Greece - before hauling her own luggage onto a public ferry https://t.co/5iH4W4HJsu

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 28, 2023