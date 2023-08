Μαρέβα Μητσοτάκη για τα 25α γενέθλιά του γιου της: «Για πάντα το αγοράκι μου»

0

Ο γιος της Μαρέβας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος, κλείνει σήμερα τα 25 του χρόνια και η οικογένεια το γιορτάζει.

Μάλιστα, η Μαρέβα Μητσοτάκη έσπευσε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία στο Instagram με τον γιο της, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια.

«Χρόνια πολλά! Για πάντα το αγοράκι μου! Σ’αγαπω πολύ πολύ! Happy birthday! Always my little boy», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η ίδια. Σε αυτήν, απεικονίζεται η Μαρέβα Μητσοτάκη αγκαλιάζει τρυφερά τον μικρό γιο της, ενώ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λιώνει στην αγκαλιά της.