Στάθης Σχίζας: «Μετάνιωσα που πήγα στο Survivor All Star – Πλέον το παρακολουθώ πολύ σπάνια»

Τι είπε ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης για τη σχέση του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

O πρώην παίκτης του Survivor All Star, Στάθης Σχίζας, μπορεί να έφυγε πρόωρα από το παιχνίδι εξαιτίας προσωπικών του λόγων, ωστόσο, δεν έπαψε να απασχολεί τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, ο Στάθης Σχίζας αποφάσισε να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης και να μιλήσει για προσωπικά ζητήματα και τα επόμενα επαγγελματικά του πλάνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast @ Star» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, ο Στάθης Σχίζας, αρχικά, αναφέρθηκε στο εάν σκέφτεται να ασχοληθεί με την τηλεόραση στο μέλλον. «Δεν θα με ενδιέφερε να καθίσω σε ένα πάνελ, δεν θα μου ταίριαζε. Συζητάω κάτι για μία κοινωνική εκπομπή, μακάρι να γίνει. Είναι ένα πολύ δύσκολο project, δεν θα είναι στην Ελλάδα, οπότε ακόμα το συζητάμε».

Ο ίδιος διέψευσε τα όσα είχαν ακουστεί πως θα πάρει μέρος στο νέο ριάλιτι που πρόκειται να προβληθεί, το «I’m a celebrity, get me out of here», λέγοντας πως «εγώ με το ζόρι έτρωγα καρύδα, θα πάω να φάω κατσαρίδες εκεί;». «Πλέον παρακολουθώ πολύ σπάνια το Survivor All Star. Μπορώ να σου πω πια ότι μετάνιωσα και που πήγα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Άπειρες φορές γράφονται πράγματα για μένα που δεν ισχύουν, είναι τα λεγόμενα “παπαγαλάκια”. Υπάρχει μία ίντριγκα που πηγάζει από το πουθενά κι ο σκοπός πλέον είναι να πάρουμε κανένα κλικ. Γι’ αυτό πλέον προσέχω και το κόμμα που λέω», δήλωσε στην κάμερα.

«Δεν υπάρχει λόγος να το ανοίξουμε το θέμα. Να ‘ναι καλά. Με την Αλεξάνδρα δεν με ενοχλούσε η δημοσιότητα, το είχατε καταλάβει. Πλέον με ενοχλεί πάρα πολύ», είπε ο Στάθης Σχίζας για την πρώην του σχέση με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.