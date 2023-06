Το αφιέρωμα της Finos Film στον αξέχαστο Ντίνο Ηλιόπουλο: «Βάζω τα σπίρτα, βάζεις τα τσιγάρα;»

ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Με ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο χιούμορ και μια ασυνήθιστα αβίαστη ευγένεια, ο Ντίνος Ηλιόπουλος κατάφερε να σκορπίζει το γέλιο αυθόρμητα και χωρίς υπερβολές. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος «Προσπαθούσα από μικρός να αναλύσω σε βάθος την υποκριτική του Τσάρλι Τσάπλιν. Ήταν για μένα ο πρώτος μου δάσκαλος και του χρωστάω την μετέπειτα εξέλιξή μου ως ηθοποιός»Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πέθανε στις 4 Ιουνίου 2001 και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές του στις ταινίες «Το Δόλωμα», «Κάτι να Καίει», «Φωνάζει ο Κλέφτης», «Ζητείται Ψεύτης», «Χαρούμενο Ξεκίνημα», «Οι Κυρίες της Αυλής», «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» και «Οι Κληρονόμοι».#remembering #DinosHliopoulos #ΝτίνοςΗλιόπουλος#finosfilm #greekcinema #greekmovies #greekactors #greekartists #ellinikestainies #vintagemovies #retromovies #50s #60s #70s #goldencinema #greekhollywood

