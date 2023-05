Eurovision 2023: Έδωσε τον καλύτερο εαυτό του ο 16χρονος Βίκτωρ Βερνίκος για την Ελλάδα – Δείτε τον επί σκηνής

Στην 8η θέση βγήκε ο Βίκτωρας Βερνίκος, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2023 απόψε και ερμήνευσε το «What They Say», μία φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα που ο ίδιος έγραψε στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα.

Ο 16χρονος έδωσε τον καλύτερό εαυτό του. Τη σκηνική παρουσία του υπέγραψε ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και την ενδυματολογική επιμέλεια του ανέλαβε ο Γιώργος Σεγρεδάκης.

Victor = the coolest kid in Eurovision. That's what we say 🇬🇷 #Eurovision pic.twitter.com/9NdA2LHbOz

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023