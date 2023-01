Βραβεία Όσκαρ: Οι υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, 1ου ανδρικού και γυναικείου ρόλου

0

Θα απονεμηθούν στις 12 Μαρτίου στο Λος Άντζελες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ , τόσο για καλύτερη ταινία, όσο και α' και β' γυναικείου ρόλου, αλλά και α΄ και β' ανδρικού ρόλου. Επίσης ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για καλύτερη σκηνοθεσία, αλλά και καλύτερης ξένης ταινίας, που θα απονεμηθούν στις 12 Μαρτίου στο Λος Άντζελες.

Για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας υποψήφιες είναι οιι εξής:

"Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο"

"Avatar: The Way of Water"

"Τα πνεύματα του Ινισέριν"

"Elvis"

"Τα πάντα όλα"

"The Fabelmans"

"Tar"

"Top Gun: Maverick"

"Το τρίγωνο της θλίψης"

"Women Talking"

Υποψήφιοι για καλύτερη σκηνοθεσία είναι οι:

Μάρτιν ΜακΝτόνα για "Τα πνεύματα του Ινισέριν"

Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, "Τα πάντα όλα"

Στίβεν Σπίλμπεργκ, "The Fabelmans"

Τοντ Φιλντ, "Tar"

Ρούμπεν Όστλουντ, "Το τρίγωνο της θλίψης"

Υποψήφιοι για το βραβείο Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου είναι οι:

Όστιν Μπάτλερ για το "Elvis"

Κόλιν Φάρελ, "Τα πνεύματα του Ινισέριν"

Μπρένταν Φρέιζερ, "Η Φάλαινα"

Πολ Μέσκαλ, "Aftersun"

Μπιλ Νάι, "Living" ("Αισθάνομαι ζωντανός")

Υποψήφιες για το βραβείο Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου είναι οι:

Κέτι Μπλάνσετ για το "Tar"

Άνα ντε Άρμας, "Blonde"

Άντρια Ράιζμπορο, "To Leslie"

Μισέλ Ουίλιαμς, "The Fabelmans"

Μισέλ Γιο, "Τα πάντα όλα"

Για το βραβείο β' γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι οι:

Άντζελα Μπάσετ για το "Black Panther: Wakanda Forever"

Χονγκ Τσάου, "Η Φάλαινα"

Κέρι Κόντον, "Τα πνεύματα του Ινισέριν"

Τζέιμι Λι Κέρτις, "Τα πάντα όλα" ("Everything Everywhere All at Once")

Στέφανι Χσου, "Τα πάντα όλα"

Για το βραβείο β' ανδρικού ρόλου υποψήφιοι είναι οι:

Μπρένταν Γκλίζον για "Τα πνεύματα του Ινισέριν"

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, "Causeway"

Τζουντ Χιρς, "The Fabelmans"

Μπάρι Κιόγκαν, "Τα πνεύματα του Ινισέριν"

Κε Χούι Κουάν, "Τα πάντα όλα"

Επίσης ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας:

Υποψήφιες είναι οι ξένες ταινίες:

"Im Westen nichts Neues" ("Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο" -- Γερμανία)

"Argentina, 1985" (Αργεντινή)

"Close" (Βέλγιο)

"EO" (Πολωνία)

"The Quite Girl" (Iρλανδία)