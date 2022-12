Ραμόνα Βλαντή: «Πήγα το My Style Rocks από το 4% στο 30%, τι άλλο να κάνω, την αρκούδα;»

0

«Φαίνομαι μεγαλύτερη στις κάμερες, δεν ξέρω τι κάνετε... Άλλες φαίνονται κουκλάρες από την τηλεόραση, αλλά από κοντά…»

Στο My Style Rocks, τα νούμερα τηλεθέασης και τη Μέγκι Ντριο, την οποία δεν γνωρίζει, όπως είπε η ίδια, αναφέρθηκε η Ραμόνα Βλαντή στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Όσον αφορά στο My Style Rocks, στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά και στη Μέγκι Ντρίο, η Ραμόνα Βλαντή είπε: «Δεν σχολιάζω απολύτως τίποτα για το My Style Rocks. Τον αγαπώ τον Δημήτρη Σκουλό. Δεν την ξέρω τη Μέγκι Ντρίο. Next! Δεν την ξέρω, δεν την ξέρω, δεν την ξέρω! Δεν την ξέρω τη συγκεκριμένη κι αυτά τα κορίτσια».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της και μιλώντας για το ενδεχόμενο της συμμετοχής της στο τηλεοπτικό παιχνίδι μόδας είπε, ότι «κάθε φορά μου γίνεται κρούση για το My Style Rocks. Το αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο όλα τα κανάλια και με ρωτούν "θα είσαι φέτος;". Όλοι το περιμένουν. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Το έχω αποδείξει. Από το 4% το πήγα στο 30% στην τηλεθέαση κι όταν πήγα δύο φορές κριτής, έγινε χαμός και στο Twitter και στα νούμερα. Τι άλλο να κάνω; Την αρκούδα;».

Ακόμη θέλησε να χαριτολογήσει για την εμφάνισή της, λέγοντας ότι στις κάμερες φαίνεται μεγαλύτερη από όσο είναι. «Με αυτήν τη φωνή και την προσωπικότητα πως θα μπορούσε κάποιος να με μπερδέψει; Με γνωρίζουν αποκλειστικά από τη φωνή μου. Φαίνομαι μεγαλύτερη στις κάμερες, δεν ξέρω τι κάνετε. Επίτηδες το κάνετε σε εμένα. Άλλες φαίνονται κουκλάρες από την τηλεόραση, αλλά από κοντά…» σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή.