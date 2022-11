Τηλεθέαση: Σκληρή «μάχη» ανάμεσα σε J2US και «Σπίτι με το Mega»

0

Ποιος αναδείχθηκε νικητής στην prime time των καναλιών το Σάββατο

Η μουσική και το τραγούδι κυριάρχησαν στην prime time του Σαββάτου και η μάχη για την τηλεθέαση ανάμεσα σε Alpha και Mega ήταν σφοδρή.

Το J2US κέρδισε για ακόμα μια φορά την πρωτιά με ποσοστό 15,7%, τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο σύνολο. Η τηλεθέαση όμως έκανε ικανοποιητικό πέρασμα και από το «Σπίτι με το Mega», το οποίο βελτίωσε τα ποσοστά του και έφτασε στο 12,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

JUST THE 2 OF US 15,7%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 12,1%

FAMILY GAME 7,6%

ΣΥΝΟΛΟ

JUST THE 2 OF US 17,1%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 15,5%

FAMILY GAME 8,3%