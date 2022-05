Σύμπραξη Τame Impala και Νταϊάνα Ρος για το σάουντρακ της νέας ταινίας «Minions» – Δείτε το τρέιλερ

0

Αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Ιουλίου

Στην animation ταινία «Minions: The Rise of Gru», που αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Ιουλίου, οι μικροσκοπικοί κίτρινοι συνεργάτες του «απαισιότατου Γκρου» βγαίνουν στην οθόνη για άλλη μια φορά, με ένα σάουντρακ αποτέλεσμα ανέλπιστης συνεργασίας.

Οι Tame Impala θα κυκλοφορήσουν ένα νέο τραγούδι με τη θρυλική Νταϊάνα Ρος.

Το πρωτότυπο τραγούδι, «Turn up the Sunshine» είναι το αποτέλεσμα εικασιών μηνών για μια πιθανή συνεργασία του αυστραλιανού συγκροτήματος και της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και παραγωγού. Αν και αρχικά υπήρξαν φήμες ότι η συνεργασία θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ της Ρος του 2021 «Thank You», τελικά θα κυκλοφορήσει ως single στις 20 Μαΐου.

Μαζί τους κορυφαίοι καλλιτέχνες θα διασκευάσουν κλασσικές επιτυχίες της δεκαετίας του 1970, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η H.E.R. τραγουδά το «Dance to the Music» των Sly and the Family Stone, η Caroline Polachek παρουσιάζει μία διαφορετική εκδοχή του «Bang Bang» της Nancy Sinatra.

Μεταξύ άλλων η St Vincent ερμηνεύει το «Funkytown» των Lipps Inc, η Phoebe Bridgers διασκευάζει το «Goodbye to Love» των Carpenters και η Kali Uchis την κλασσική μπόσα νόβα επιτυχία «Desafinado».

Τα μίνιονς τραγουδούν το «Cecilia» των Simon and Garfunkel.

Παραγωγοί του σάουντρακ της ταινίας «Minions: The Rise of Gru» είναι οι τραγουδιστές Τέιλορ Σουίφτ και Τζακ Άντονοφ.

Το σάουντρακ θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου, την ίδια μέρα με την ταινία.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: