Σπύρος Μπιμπίλας: Η απάντησή του για τις αγωγές του Γιώργου Κιμούλη

Τι είπε για την αντίδραση του ηθοποιού στις καταγγελίες της Ζέτα Δούκα

Για τις αγωγές που υπέβαλε ο Γιώργος Κιμούλης εναντίον της Ζέτας Δούκα κι άλλων ηθοποιών του ΣΕΗ τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Εμείς σαν Σωματείο θα απαντήσουμε, όταν θα είμαστε έτοιμοι και θα έχουμε νομικούς συμβούλους. Δεν την έχω πάρει στα χέρια μου την αγωγή. Αν θέλει κάποιος να στραφεί εναντίον του Πειαθρχικού Συμβουλίου, που είναι νόμιμο, θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει στα δικαστήρια. Δεν έχει τύχει να στραφεί ξανά ηθοποιός κατά του ΣΕΗ» ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Θα έρθει ένας φάκελος για τον κ. Κιμούλη, για να παραπεμφθεί στη Γενική Συνέλευση. Είναι η μόνη αρμόδια, για να αποφασίσει αν θα μείνει στο ΣΕΗ… Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το Me Too, γιατί είναι απρεπέστατο. Μπορεί να είναι από τη μια ηθικά νόμιμο το Me Too, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα κύμα διαφόρων καταγγελιών, για αυτό βγήκα κι είπα, μην τα λέτε στις τηλεοράσεις. Δεν είναι μόνο η κυρία Δούκα που μίλησε δημοσίως για τον κύριο Κιμούλη, είναι κι άλλες κυρίες» συμπλήρωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.