Stranger Things: Το teaser για τον 4ο κύκλο είναι εδώ κι ανάβει «φωτιές» στους fans

Εκπλήξεις φαίνεται πως ετοιμάζει για τους fans της η σειρά Stranger Things, καθώς το Netflix υπαινίσσεται πως το τρέιλερ για τον πολυαναμενόμενο 4ο κύκλο καταφτάνει.

Ειδικότεραοι, οι δημιουργοί της σειράς κοινοποίησαν στο Twitter ένα teaser trailer, σημειώνοντας: «Εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, το Hawkins National Laboratory θα κλείσει. Επιστρέφουμε σε λειτουργία αύριο».

Netflix has teased that ‘STRANGER THINGS’ Season 4 news will drop tomorrow at 6am PT. pic.twitter.com/TQXIYZRE6R

