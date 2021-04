Survivor: Τέλος ο Αλέξης Παππάς – Πανηγυρισμοί από συμπαίκτες και Twitter

Παρελθόν από το Survivor αποτελεί πλέον ο Αλέξης Παππάς, ο οποίος αποχώρησε εν μέσω πανηγυρισμών από τους συμπαίκτες του.

Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε την αποχώρηση του Παππά, ενώ στο reality επιβίωσης παρέμειναν ο Τριαντάφυλλος και ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Ο Αλέξης Παππάς φάνηκε έκπληκτος από την επιλογή του τηλεοπτικού κοινού. «Έκλεισε ένας κύκλος. Ευχαριστώ όσους με ανέχτηκαν και ταλαιπώρησα. Θέλω να πω στα παιδιά ότι δεν καλλιέργησα ποτέ μίσος για κανέναν. Τα πιο οξύμωρα πράγματα που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου, τα έζησα εδώ. Θέλω να πω στα παιδιά της κόκκινης ομάδας να συνεχίσουν να προσπαθούν και να μάχονται», είπε και έφυγε ενώ ο Κώστας Παπαδόπουλος έκανε θόρυβο με ένα τεράστιο κοχύλι.

Εκτός από τους συμπαίκτες του όμως, πανηγύρισε και το Twitter για την αποχώρησή του, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

*FREEZE FRAME*

Yeap that's me. You're probably wondering how i ended up in this situation... #survivorGR pic.twitter.com/yPYa4DgfqA

— The Unstable One (@unstable_mad) April 21, 2021