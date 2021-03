Όσκαρ 2021: Όλες οι υποψηφιότητες – Οι δύο Έλληνες υποψήφιοι

0

Αναλυτικά η λίστα

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα τις φετινές υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ, με το «Μανκ» του Ντέιβιντ Φίντσερ να ηγείται της κούρσας με δέκα υποψηφιότητες (στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας, Α' Ανδρικού Ρόλου, Β' Γυναικείου Ρόλου, Μουσικής, Κοστουμιών, Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, Ήχου, Μακιγιάζ και Κομμώσεις), και αρκετές ταινίες να μοιράζονται από έξι.

Ειδικότερα, οι ταινίες «Nomadland» της Κλόι Τζάο, «Ήχος από Μέταλλο» του Ντάριους Μάρντερ, «Minari» του Λι Άιζακ Τσουνγκ, «Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ, «Η Δίκη των 7 του Σικάγου» του Άαρον Σόρκιν και «Judas and the Black Messiah» του Σάκα Κινγκ είναι υποψήφιες σε έξι κατηγορίες. Ακολουθούν με πέντε υποψηφιότητες το «Ma Rainey's Black Bottom» του Τζορτζ Σι Γουλφ και το «Promising Young Woman» της Έμεραλντ Φένελ, η οποία μαζί με την Κλόι Τζάο είναι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Το βραβείο σκηνοθεσίας διεκδικούν επίσης ο Λι Άιζακ Τσουνγκ για το «Minari», ο Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Μανκ» και ο Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Another Round», που θεωρείται φαβορί για το βραβείο της Διεθνούς Ταινίας.

Η φετινή τελετή θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για το μοντάζ της ταινίας «Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ. Ο Γ. Λαμπρινός έχει αποσπάσει περισσότερες από 10 υποψηφιότητες για το μοντάζ της συγκεκριμένης ταινίας αλλά και νίκες, μεταξύ αυτών, στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες και στα British Independent Film Awards.

Ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για τη διεύθυνση φωτογραφίας της «Δίκης των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν. Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, μετά με τη «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν που ήταν υποψήφιος για Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 2014.

Την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων ανέλαβαν οι Πριγιάνκα Τσόπρα και Νικ Τζόνα. Η 93η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου.

Ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Nomadland» της Κλόι Τζάο

«Ήχος από Μέταλλο» του Ντάριους Μάρντερ

«Minari» του Λι 'Αιζακ Τσουνγκ

«Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου» του 'Ααρον Σόρκιν

«Judas and the Black Messiah» του Σάκα Κινγκ

«Promising Young Woman» της Έμεραλντ Φένελ

«Mανκ» του Ντέιβιντ Φίντσερ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κλόι Τζάο για το «Nomadland»

Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι 'Αιζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Μανκ»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Another Round»

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ριζ 'Αχμεντ για το «Ήχος από Μέταλλο»

'Αντονι Χόπκινς για το «Ο Πατέρας»

Τσάντγουικ Μπόουσμαν για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Γκάρι Όλντμαν για το «Mανκ»

Στίβεν Γεούν για το «Minari»

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Όντρα Ντέι για το «The United States vs Billie Holiday»

Βανέσα Κέρμπι για τα «Θραύσματα μιας Γυναίκας»

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Πολ Ράσι για το «Ήχος από Μέταλλο»

Λέσλι Όντομ τζούνιορ για το «Μια Νύχτα στο Μαϊάμι»

Σάσα Μπάρον Κόεν για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Λάκιθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μαρία Μπακάλοβα για το «Μπόρατ 2»

Γιου-Ζανγκ Γιούν για το «Minari»

Ολίβια Κόλμαν για το «Ο Πατέρας»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mανκ»

Γκλεν Κλόουζ για το «Τραγούδι του Χίλμπιλη»

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου», 'Ααρον Σόρκιν

«Minari», Λι 'Αιζακ Τσουνγκ

«Promising Young Woman», Έμεραλντ Φενέλ

«Ήχος από Μέταλλο», Έιμπραχαμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Τσιανφράνς

«Judas and the Black Messiah», Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«Nomadland», Κλόι Τζάο

«Ο Πατέρας», Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ

«Μια Νύχτα στο Μαϊάμι», Κεμπ Πάουερς

«Μπόρατ 2», Σάσα Μπάρον Κόεν, Πίτερ Μπέιχαμ, Τζένα Φριντμαν, 'Αντονι Χάινς, Νταν Μάζερ, Νίνα Πέτραντ, Έρικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ

«The White Tiger», Ραχμάν Μπαχράνι

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

«Another Round» του Τόμας Βίντερμπεργκ (Δανία)

«Quo Vadis, Aida?» της Γιασμίλα Σμπάνιτς (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

«Collective» του Αλεξάντερ Νάναου (Ρουμανία)

«The Man Whos Sold His Skin» του Καουτέρ Μπεν Χάνια (Τυνησία)

«Better Days» του Κουόκ Τσέουνγκ Τσανγκ (Χονγκ Κονγκ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Σον Μπόμπιτ για το «Judas and the Black Messiah»

ΜΟΝΤΑΖ

Μίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το «Ήχος από Μέταλλο»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Αλαν Μπάουμγκαρτεν για το « Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Γιώργος Λαμπρινός για το «Ο Πατέρας»

Φρέντερίκ Θόραβαλ για το «Promising Young Woman»

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

«Ma Rainey's Black Bottom», Μαρκ Ρίκερ, Κάρεν Ο' Χάρα, Νταϊάνα Στάουθτον

«Μανκ», Ντόλαντ Γκράχαμ Μπερτ, Γιαν Πασκάλ

«News of the World», Ντέιβιντ Κρανκ, Ελίζαμπεθ Κίναν

«Tenet», Νέιθαν Κρόουλι

«Ο Πατέρας», Πίτερ Φράνσις, Κάθι Φέδερστοουν

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

«Έμμα», Αλεξάνδρα Μπερν

«Ma Rainey's Black Bottom», Αν Ροθ

«Μανκ», Τρις Σάμερβιλ

«Πινόκιο»

«Mουλάν», Μπίνα Ντάιγκελερ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

«Το Τραγούδι του Χίλμπιλη»

«Ma Rainey's Black Bottom»

«Μανκ»

«Πινόκιο»

«Έμμα»

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μανκ», Trent Reznor & Attticus Ross

«Minari», Εμίλ Μοσέρι

«News of the World», Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ

«Soul», Ζαν Μπατίστ, Trent Reznor & Atticus Ross

«Da 5 Bloods» Τέρενς Μπλάνσαρντ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«Hear My Voice», Ντάνιελ Πέμπερστον, Σελέστ Γουέιτ από τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

«Husavik», Σαβάν Κοτέτσα, Ρίκαρντ Γκόρανσον, Φατ Μαξ Τζίζους από το «Eurovision Song Contest»

«Ιo Si (Seen)», Νταιάν Γουόρεν, Λάουρα Παουσίνι, Νικολό Αλιάρντι από το «Η Ζωή Μπροστά»

«Speak Now», Λέσλι Όντομ τζούνιορ, Σαμ Όσγουορθ από το «Μια Νύχτα στο Μαϊάμι»

«Fight for You», H.E.R. από το «Judas and the Black Messiah»

ΗΧΟΣ

«Μανκ»

«News of the World»,

«Soul»

«Ήχος από Μέταλλο»

«Greyhound»

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

«The Midnight Sky», Ματ Κασμίρ, Κρις Λόρενς, Ντέιβ Γουάτκινς, Μαξ Σόλομον

«Tenet», 'Αντριου Τζάκσον, 'Αντριου Λόκλι, Σκοτ Ρ. Φίσερ, Μάικ Τσάμπερς

«The One and Only Ivan», Νικ Ντέιβις, Κρεγκ Φίσερ, Μπεν Τζόουνς, Σαντιάγκο Κολόμο Μαρτίνεζ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«Collective»,

«Time»

«The Mole Agent»

«My Octopus Teacher»

«Crimp Camp»

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Colette»

«A Concerto is a Conversation»

«Hunger Ward»

«Α Love Song for Latasha»

«Do Not Split»

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

«The Midnight Sky»

«Tenet»

«The One and Only Ivan»

«Love and Monsters»

«Mulan»

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Burrow»

«Genius Loci»

«If Anything Happens I Love You»

«Opera»

«Yes-People»

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Feeling Through»

«The Letter Room»

«Two Distant Strangers»

«The Present»

«White Eye»