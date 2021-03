Xρυσές Σφαίρες: Το ευχαριστώ της Έμμα Κόριν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ διοργάνωσε φέτος διαδικτυακά την τελετή απονομής των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων «Χρυσές Σφαίρες», που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ.

Η δραματική σειρά THE CROWN που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία απέσπασε τα βραβεία την Κυριακή στην εικονική τελετή, στις κατηγορίες, Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική τηλεοπτική σειρά στην Έμμα Κόριν, Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική τηλεοπτική σειρά στον Τζος Ο ‘ Κόνορ, Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά, Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση στην Τζίλιαν Άντερσον και Καλύτερη Δραματική Τηλεοπτική Σειρά.

Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της η Έμμα Κόριν, η οποία υποδύθηκε τη θρυλική πριγκίπισσα Νταϊάνα, δεν ευχαρίστησε μόνον τους συμπρωταγωνιστές της, αλλά και την «πριγκίπισσα του λαού».

We've crowned a winner! Emma Corrin wins the award for Best Actress in a Drama Television Series at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/Ga62B1MF3J

— NBC Entertainment (@nbc) March 1, 2021