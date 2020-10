«Stranger Things»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν

Το cast αλλά και η ομάδα της σειράς του Netflix «Stranger Things» επέστρεψε στο σετ για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν σύμφωνα με τους υπευθύνους της πλατφόρμας. Τα γυρίσματα είχαν «παγώσει» τους τελευταίους έξι μήνες και τώρα ήρθε η στιγμή που οι κάμερες θα ανοίξουν ξανά.

Επίσης, όπως ενημερώνει το lordoftheseries.gr το φως της δημοσιότητας είδαν και μερικές εικόνες από «Hawkins High School» οι οποίες έκαναν τους fans να μιλούν για δύο νέους χαρακτήρες ονόματι Scruffy Mczskinny και Dangerous MacMasterson.

Να σημειωθεί πως υπήρχε ανησυχία σχετικά με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της Millie Bobby Brown, η οποία είχε αναλάβει διάφορα projects το τελευταίο διάστημα. Όμως έσπευσε να καθησυχάσει τους fans πως η Eleven δεν πρόκειται να πάει πουθενά.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS

— Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020