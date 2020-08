«Ανεπιθύμητος» ο Μπεν Άφλεκ στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ

0

Γιατί οι παραγωγοί ζήτησαν να μην είναι παρών

Η Άνα ντε Άρμας αναμένεται να εντυπωσιάσει στην ασημένια οθόνη, στον ρόλο της σαγηνευτικής σειρήνας Παλόμα, στην επερχόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die», που θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

Και για να μείνουν όλα τα βλέμματα στραμμένα στο αστέρι της ταινίας Ντάνιελ Κρεγκ, οι παραγωγοί του franchise θέλουν την Άνα να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της ταινίας χωρίς τον Μπεν Άφλεκ. «Θα ήταν καταστροφή αν τα βλέμματα στρέφονταν στον Μπεν και την Άνα και επισκιάζονταν η εκδήλωση», ανέφερε πηγή σε ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Η πρεμιέρα για το «No Time To Die» έχει αναβληθεί εξαιτίας της Covid-19, οπότε «τα αφεντικά του franchise θέλουν το επίκεντρο να βρίσκεται στα αστέρια της ταινίας», καθώς θα διαβαίνουν το κόκκινο χαλί. Η ταινία αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2020, αλλά, όπως πολλές άλλες ταινίες, πήρε αναβολή.

Την περασμένη Πέμπτη, η επίσημη σελίδα στο Twitter για το «No Time To Die» ανακοίνωσε ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο και στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Νοεμβρίου. Το No Time To Die είναι η 25η ταινία στο franchise του Τζέιμς Μποντ και είναι η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Κρεγκ.

Η Άνα και ο Μπεν δημοσιοποίησαν για πρώτη φορά τη σχέση τους τον Μάρτιο.