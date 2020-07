Η Βαλαβάνη ανακοίνωσε την αποχώρηση της από το «Καλύτερα δε γίνεται»

View this post on Instagram

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι αποφάσισα να κλείσω έναν κύκλο δύο ετών με γεμάτες και πλούσιες εμπειρίες. Ευχάριστω από καρδιάς όλη την ομάδα του @kalyteradeginetai για όλα τα ωραία που ζήσαμε και χτίσαμε παρέα αυτά τα χρόνια κι είμαι σίγουρη ότι θα ξανασυναντηθούμε στο μέλλον! Ένα μεγάλο ευχαριστώ @natalia_germanou για την συνεργασία 💋! @tsouroskostas, @fotinipetrogianni, @panagiotis_hatzidakis 💗 @marykousoula & @alexanderpriftis δεν έχω λόγια για ‘σας! @agapitose είσαι ο καλύτερος μοντέρ που θα μπορούσα να είχα για το Mission IMpossible! @periklisasproulias & Κεβόρκ you rock! Ευχαριστώ και όλη την dream team της εκπομπής πίσω από τις κάμερες! Ώρα για ξεκούραση, περισυλλογή και προετοιμασία για το επόμενο μου βήμα, όποιο και να είναι αυτό 😉 Ανυπομονώ να δω τι καλό θα έρθει 💫 Καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές σε όλους 👙💦 #thankyouall #grateful #happy