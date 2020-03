Κοροναϊός: Ακυρώνεται ο διαγωνισμός της Eurovision

Η πανδημία του κοροναϊού έπληξε και τον μουσικό διαγωνισμό Eurovision, που θα διοργανωνόταν φέτος στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Oι διοργανωτές του διαγωνισμού που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Μάιο, έκαναν γνωστό σήμερα, ότι ο μουσικός διαγωνισμός ακυρώνεται εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020