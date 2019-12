Globetrotters: Το μήνυμα της Αντελίνας και του Χάρη Βαρθακούρη μετά τη νίκη

View this post on Instagram

Κύριες και Κύριοι, Ιδού οι νικητές του πρώτου #Globetrottersgr ☺️ 🙏🏻🙌🏻👍🏻🎉🎊🎈🌎✈️🚂🚢🛵🚲🚕 Σας ευχαριστουμε όλους για την υποστήριξη, τα καλά, τα θετικά (ακόμα και τα αρνητικά) σας σχόλια. Σας ευχαριστουμε για όλα. Αξιωθήκαμε να ζήσουμε μια σπάνια εμπειρία. Γυρίσαμε κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Και τις 5 ηπείρους. Έχει χορτάσει το μάτι μας για δυο ζωές! Καλώς ή κακώς, πήρατε, εμμέσως, μια γεύση από τη ζωή μας (όχι απαραιτήτως ενδεικτική), εμείς, εν αγνοία μας, τρυπώσαμε στη δική σας κι ελπίζουμε ότι σας κρατήσαμε ευχάριστη παρέα... και να ξέρετε πως ό,τι είδατε ήταν 100% αυθεντικό. Είτε αυτό ήταν μπινελίκια, νεύρα και καυγάδες, είτε αγκαλίτσες, φιλάκια κι αγάπες, είτε γέλια, είτε δάκρυα, ήταν ΟΛΑ ΑΛΗΘΙΝΑ. Αυτοί είμαστε. Είτε το πιστεύετε, είτε όχι. Είτε αρέσουμε, είτε όχι. Δεν υπήρξε τίποτα επιτηδευμένο, τίποτα στημένο, τίποτα εκ προμελέτης. Δεν είναι του χαρακτήρα μας. What you see is what you get, που λένε και οι Γάλλοι. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικογένειά μας. Κυρίως επαγγελματικά, διότι στα προσωπικά μας δεν άλλαξε τίποτα. Τρεις μήνες ήταν αρκετοί για να «αναποδογυρίσει» η ζωή μας και να παρεκκλίνει (αρκετά) της πορείας που νομίζαμε ότι διέγραφε. Ελπίζουμε να σας έχουμε παρέα ΚΑΙ στα επόμενά βηματά μας. Είτε μουσικά, είτε τηλεοπτικά, είτε...ποιος ξερει τι! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ και.... Εις το επανιδείν 😘 ΥΓ. Αυτό είναι ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τους τηλεθεατάς και τους... θαυμαστάς! Εσάς που μας υποστήκατε κάθε Τετάρτη βράδυ για 3 μήνες. Θα ακολουθήσουν κι άλλα ευχαριστήρια τις επόμενες μέρες, προς πολλές μεριές. Εμείς ΕΤΥΧΕ να είμαστε μπροστά από τις κάμερες. Δεν ξεχνάμε κανέναν. . . #varthakouris #globetrottersgr #final #adelinavarthakouri #winners #thankyou #hoovoo #starchanneltv #omegatvcy #selfie