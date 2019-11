Τηλεθέαση: Το The Voice έβγαλε… knockout τα υπόλοιπα προγράμματα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα

Ακόμη ένα βράδυ της Κυριακής που δυο talent show και ένα σίριαλ έδωσαν σκληρή μάχη στην prime time, για την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Στην κορυφή αυτή την φορά ανέβηκαν τα Knockouts του The Voice, με το Open να έρχεται δεύτερο με μια σταθερότητα σε δυναμικό κοινό και σύνολο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Final Four του ΑΝΤ1.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

THE VOICE OF GREECE 27,9%

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 19,2%

THE FINAL FOUR 13,4%

ΓΕΝΙΚΟ

THE VOICE OF GREECE 29,3%

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 19,2%

THE FINAL FOUR 13,8%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων