Ξαφνική αποχώρηση του Βασίλη Δρυμούση από το Open

Αρκετά χρόνια πριν η @natalia_germanou μου ανέθεσε την αρχισυνταξία μιας εκπομπής με τίτλο "Μη χανόμαστε" σε ένα νεοσύστατο κανάλι το 'Έψιλον". Που να ήξερε κι αυτή τι κουτί της Πανδώρας είχε ανοίξει...Από τότε τσακωθηκαμε πολλές φορές άλλες τόσες τα βρήκαμε χτυπήσαμε χέρια στα τραπέζια κλωτσησαμε πόρτες φωνάξαμε έπεσαν και μερικά Γαλλικά αλλά εκπομπή την εκπομπή εγώ μάθαινα (και με την ανοχή των ανθρώπων του Έψιλον) τι σημαίνει να είσαι Αρχισυντάκτης. Αισθάνομαι λοιπόν υποχρεωμένος να τους ευχαριστήσω και αυτούς για την υπομονή τους. Ξενυχτια , 12ωρα στο γραφείο άλλη εκπομπή στη συνέχεια ,άπειρο μοντάζ, συσκέψεις,αποτυχίες και επιτυχίες να περνάνε τόσο γρήγορα που δεν ήξερες ποτέ να χαρείς και πότε να λυπηθείς. "Namaste" "Επιτέλους Σαββατοκύριακο" κάπου εκεί η ιδιοκτησία του καναλιού αλλάζει η @natalia_germanou αποχωρει και πάμε για κάτι καινούργιο κάτι πιο μεγάλο@opentvgr.Η αγαπημένη και με άγνοια κινδύνου @alkistimaragoudaki μου αναθέτει το "Έλα χαμογελα" μια νέα πρόκληση για όλους. Θέλω να πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά σε ένα κανάλι που πάλευε να βρει τα βήματα του. Έγιναν αρκετά πράγματα από τότε τα περισσότερα ανάξια λόγου, για να φτάσουμε στο σήμερα που σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας μου με το πρώην "Έψιλον" τωρινό @opentvgr. Επειδή την πρώτη του αγάπη δεν την ξεχνάει κανείς δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το κανάλι. Εμείς το στήσαμε, μια μεγάλη παρέα: οι αρχισυντακτες οι δημοσιογράφοι οι τεχνικοι οι παραγωγοι τα παιδιά στο μοντάζ οι floor managers τα παιδιά στο κοντρόλ οι βοηθοί αρχισυντάκτη οι κάμερες οι σκηνοθέτες τα παιδιά στα σκηνικά τα κορίτσια στο μακιγιάζ οι παρουσιαστές η διοίκηση το εμπορικό και άλλοι τόσοι αφανείς ηρωες. Πανω απ' ολους όμως οι τηλεθεατές Σπεσιαλ ευχαριστώ στους @alkistimaragoudaki @lina_roditou @themismallis Καλή επιτυχία στο @opentvgr γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί το αξίζουν. Σας αγαπώ (σχεδόν) όλους.