Η νέα ταινία που ετοιμάζει ο Κουέντιν Ταραντίνο

Ο σκηνοθέτης έχει προηγουμένως ανακοινώσει πως σχεδιάζει να αποσυρθεί μετά την 10η ταινία του

Μετά την ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» ο σκηνοθέτης, Κουέντιν Ταραντίνο υπονόησε ότι το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του δεν θα προβληθεί στην κινηματογραφική οθόνη.

Σε συζήτηση με τον συνάδελφό του, Μάρτιν Σκορσέζε ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ότι γράφει ένα μυθιστόρημα για έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος απογοητεύεται από τον κινηματογράφο του Χόλιγουντ, όταν επιστρέφει από το μέτωπο.

Η συζήτηση δημοσιεύθηκε στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού DGA Quarterly, στο οποίο οι δύο σκηνοθέτες συζητούν για τις τελευταίες τους ταινίες, τα προηγούμενα έργα και τα αγαπημένα τους φιλμ.

Για το μυθιστόρημα, ο Ταραντίνο εξηγεί: «Έχω αυτόν τον χαρακτήρα που ήταν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είδε πολλή αιματοχυσία εκεί. Και τώρα είναι πίσω στο σπίτι του και είναι σαν τη δεκαετία του 1950 και δεν αντιδρά πλέον στις ταινίες. Τις βρίσκει ανώριμες μετά απ' όλα όσα έχει περάσει».

Η προσήλωση του Ταραντίνο στο μυθιστόρημα ενδέχεται να αφήσει τους θαυμαστές του να περιμένουν περισσότερο από το αναμενόμενο για την τελευταία του κινηματογραφική προσπάθεια. Ο σκηνοθέτης έχει προηγουμένως ανακοινώσει πως σχεδιάζει να αποσυρθεί μετά την 10η ταινία του.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αναφέρει στη συνέντευξη ότι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου -αποξενωμένος από τις ταινίες του Χόλιγουντ- αναζητά παρηγοριά στον ξένο κινηματογράφο: «Αρχίζει να ακούει για αυτές τις ξένες ταινίες από τους Κουροσάβα και Φελίνι... Και σκέφτεται: Λοιπόν, ίσως να έχουν κάτι περισσότερο από αυτό το ψεύτικο υλικό του Χόλιγουντ».