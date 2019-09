Ανακοίνωσε δημόσια αν παραμένει στο Star η Κατερίνα Παναγοπούλου

Η ανάρτησή της δημοσιογράφου στα social media για το τηλεοπτικό της μέλλον

Τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook επέλεξε η Κατερίνα Παναγοπούλου ώστε να λύσει το μυστήριο με την παραμονή της ή μη, στο Star.

Οι φήμες περί αποχώρησης της από τον σταθμό είχαν «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα όσα γραφόντουσαν, η δημοσιογράφος κατευθυνόταν στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, η Κατερίνα Παναγοπούλου ανακοίνωσε δημόσια, με μια ανάρτηση αν παραμένει ή όχι στο Star.

«Δεν είπα κάτι όλο αυτό το διάστημα, αλλά τώρα που άρχισε η σεζόν και μετά από όσα συζητήθηκαν και γράφτηκαν- και επειδή είδα χθες ότι συνεχίζεται να γράφεται παρά το ότι οι οριστικές αποφάσεις έχουν ληφθεί, ας ανακοινωθούν κιόλας.. Θέλω λοιπόν να πω εγώ η ίδια πως θα παραμείνω στην οικογένεια του STAR. Γιατί είναι μία οικογένεια με την ουσιαστική έννοια του όρου που στηρίζει τους ανθρώπους της κ θες να είσαι μέλος της. Θέλω όμως να πω επίσης ότι πιστεύω πως στην ΕΡΤ θα γίνει μία πολύ σοβαρή δουλειά, ο Κωνστ. Ζούλας είναι εγγύηση για αυτό και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι του Τύπου οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια που θα γίνει να φτιαχτεί μία νέα αντικειμενική και πλουραλιστική Δημόσια Τηλεόραση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όποιον/ όποια συνάδελφο αναλάβει τελικά το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τα λέμε στο κεντρικό δελτίο του STAR κάθε ΣΚ και βέβαια σταθερά μέσα από την Athens Voice. Καλή μας σεζόν and remember don’t compromise with anything less than the star-s-» έγραψε στην ανάρτηση της η Κατερίνα Παναγοπούλου και ξεκαθάρισε το τοπίο.