Netflix: Έτσι κάνει πρόταση στους συνδρομητές του

Είναι μια εταιρία που παίζει στα δάχτυλα τη στρατηγική χρήση των δεδομένων, και όπως ήταν αναμενόμενο κάνει τα πάντα για τους χρήστες του.

Για να προτείνει νέο περιεχόμενο στους συνδρομητές του, με τη μορφή προτάσεων κάτω από τις επιλογές του, έχει επιστρατεύσει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Το Netflix τώρα εγκαινίασε σε πειραματικό επίπεδο και περιορισμένη κλίμακα τα «Collections», ένα χαρακτηριστικό που προτείνει λίστες σειρών και ταινιών οργανωμένων κατά θεματικό τρόπο και δημιουργείται αυτή τη φορά από ανθρώπους.

Η εταιρεία θέλει και ανθρώπινες πινελιές μέσα στις αλγοριθμικά εκπορευόμενες κατηγορίες του. Για την ώρα την επιλογή κάνουν τα μέλη των δημιουργικών του ομάδων, η υπηρεσία μπορεί ωστόσο να επεκταθεί.

Κάτι παρόμοιο έκανε και το HBO, λανσάροντας μια προωθητική υπηρεσία που είπε «Προτάθηκε από ανθρώπους». Αντίστοιχες ανθρώπινες συλλογές και σχόλια πραγματικών φαν του περιεχομένου του έχει από την πρώτη στιγμή και το Hulu.

Netflix Collections is your new way of finding what you want to watch, fast. pic.twitter.com/kKfciBWCg4

— Jeff Higgins Likes Umbrella Beach Drinks (@ItsJeffHiggins) 23 Αυγούστου 2019