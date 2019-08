Η Apple «μπαίνει» με 6 δισ. δολάρια στον χώρο του video streaming

Η νέα υπηρεσία TV+ της εταιρείας θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός της Apple διαθέτει πάνω από 6 δισ. δολάρια για τη δημιουργία πρωτότυπων σειρών και ταινιών εν όψει της έναρξης της νέας συνδρομητικής διαδικτυακής της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η Financial Times, πρόκειται για ένα προϋπολογισμό ιδιαίτερα υψηλό, με στόχο να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες πλατφόρμες, Netflix, Disney και HBO. Η Apple προετοιμάζει την είσοδο της στα media εδώ και χρόνια, μετά την πρόσληψη δύο γνωστών στελεχών της Sony Pictures, των Jamie Erlicht και Zack Van Amburg, που έχουν τεθεί επικεφαλής από το 2017.

Τα δύο στελέχη είχαν αρχικά στη διάθεση τους κεφάλαια ύψους 1 δισ. δολαρίων, για να εξασφαλίσουν περιεχόμενο κατά το πρώτο τους έτος, αλλά ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί και μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει τα 6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η εταιρεία έχει ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μόνο για μία σειρά, στην οποία θα συμμετέχουν αστέρες, όπως η Jennifer Aniston, η Reese Witherspoon και ο Steve Carell, με τίτλο The Morning Show.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε υψηλότερη τιμή ανά επεισόδιο από αυτή της σειράς Game of Thrones, το οποίο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε κόστος 15 εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο της τελευταίας του σεζόν. Η σειρά The Morning Show μαζί με το δράμα επιστημονικής φαντασίας See, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο σταρ της ταινίας Aquaman, Jason Momoa και γράφτηκε από τον δημιουργό του Peaky Blinders, Steven Knight, είναι οι ακριβότερες σειρές της πλατφόρμας της Apple.

Η Apple προσπαθεί να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη με πρωτότυπα προγράμματα, προκειμένου να ανταγωνιστεί τους πιο εδραιωμένους ανταγωνιστές, όπως η Netflix. Αν και ο προϋπολογισμός της εταιρείας παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τις αναμενόμενες δαπάνες της Netflix για περιεχόμενο, που ανέρχονται σε 15 δισ. δολάρια φέτος, η γενναιοδωρία της στους όρους πληρωμής τη βοήθησε να κλείσει σημαντικές συμφωνίες στο Χόλιγουντ.

Σε αντίθεση με την Netflix, η οποία συχνά καταβάλλει τις αμοιβές στους δημιουργούς της σταδιακά για αρκετά χρόνια, η Apple πληρώνει νωρίτερα στην παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην εταιρεία. Η νέα υπηρεσία TV+ της εταιρείας θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες, σε μια προσπάθεια να προλάβει την έναρξη της πλατφόρμας Disney Plus, η οποία σύμφωνα με τη Disney θα κάνει ντεμπούτο στις ΗΠΑ στις 12 Νοεμβρίου.

Η Apple δεν έχει ακόμα αποκαλύψει την τιμολόγηση ή άλλες βασικές λεπτομέρειες για τη συνδρομητική υπηρεσία TV+, αλλά επισήμανε ότι νέο περιεχόμενο θα προστίθεται κάθε μήνα μετά την κυκλοφορία της, σε περισσότερες από 100 χώρες. Συμφωνία με την τακτική της Apple να μην αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα νέα της προϊόντα, η εταιρεία παρείχε ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες της νέας υπηρεσίας video streaming, ακόμη και για τα στούντιο στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις για την προβολή των προγραμμάτων.