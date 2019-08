Netflix: Το La Casa De Papel 3 έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης παγκοσμίως

Το La Casa De Papel αποτελεί ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. To Netflix έδωσε στην δημοσιότητα τα νούμερα τηλεθέασης που έκανε η 3η σεζόν και κυριολεκτικά έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης.

Το Netflix σημειώνει πώς πάνω από 34.3 εκατομμύρια νοικοκυριά συντονίστηκαν για να δουν την 3η σεζόν της σειράς φαινόμενο.

Οι θαυμαστές της σειράς συντονίστηκαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παράδειγμα αποτελεί και το γεγονός πως σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, εκεί όπου οι δρόμοι γέμισαν με αφίσες, ενώ διεξήχθησαν και ειδικές προβολές με όλο το cast να δίνει το παρών.

Με βάση τα στατιστικά που δημοσίευσε η υπηρεσία τότε το Part 3 παρακολούθησαν πάνω από 100 εκατομμύρια θεατές.

We’re going to need more masks for all of you. 34,355,956 households watched #LCDP3 in its first week, and we can’t thank you enough for being part of the gang. 👺 pic.twitter.com/rdNHfA4UH3

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) 1 Αυγούστου 2019