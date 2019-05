Ένα επικών διαστάσεων μουσικό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους Metallica στην ΕΡΤ

Οι θρύλοι του ροκ σε ένα ντοκιμαντέρ υποψήφιο για Βραβείο Grammy

Ένα ντοκιμαντέρ επικών διαστάσεων, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μουσικό γεγονός, αφιερωμένο στους Metallica έρχεται στην ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Metallica, ένας νεαρός υπάλληλος της παραγωγής αναλαμβάνει μια αποστολή ρουτίνας, η οποία θα εξελιχθεί απρόοπτα σε σουρεαλιστικό εφιάλτη.

Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει μία αφήγηση γεμάτη σασπένς και, παράλληλα, πλάνα από τη θεαματική συναυλία ενός εκ των πιο δημοφιλών και εμβληματικών συγκροτημάτων στην ιστορία της ροκ μουσικής: των Metallica.

Το μουσικό ντοκιμαντέρ του 2013 θα προβληθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, στις 00:45 στην ΕΡΤ2.

O νεαρός Ντέιν ΝτεΧάαν («The Amazing Spider-Man 2», «Chronicle», «Place Beyond the Pines», «Valerian and the City of a Thousand Planets») υποδύεται τον Τριπ, ένα νεαρό μέλος του tour crew της μπάντας, που βρίσκεται σε μυστική αποστολή από το γκρουπ, η οποία όμως καταλήγει σε μια σουρεαλιστική περιπέτεια. Παράλληλα, οι Metallica ερμηνεύουν τα πιο κλασικά τους τραγούδια σε μία κατάμεστη συναυλία.

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε με αριστοτεχνική τρισδιάστατη φωτογραφία, χρησιμοποιώντας 24 κάμερες ταυτόχρονα, ενώ οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την πιο περίτεχνη σκηνή για ζωντανές εμφανίσεις που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του βραβευμένου Nιμρόντ Αντάλ.

Οι Τζέιμς Χέτφιλντ (φωνητικά, κιθάρα), Κερκ Χάμετ (κιθάρα, background vocals), Ρόμπερτ Τρουχίγιο (μπάσο, background vocals) και ο Δανός ντράμερ Λαρς Ούλριχ, αναλαμβάνουν να ξεσηκώσουν μουσικά το κοινό, σε ένα κομμάτι μαγνητοσκοπημένο από τις συναυλίες που έδωσε το συγκρότημα τον Αύγουστο του 2012 στη Rogers Arena του Βανκούβερ.

Το ντοκιμαντέρ ήταν υποψήφιο για Βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού βίντεο μεγάλου μήκους.