Όσα θα δούμε στο Netflix τον Απρίλιο

Οι σειρές που έρχονται

Το Netflix ανακοίνωσε την λίστα με το διαθέσιμο περιεχόμενο του για τον Απρίλιο και εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε.

Από σειρές ξεχωρίζουμε τη 2η σεζόν του Chilling Adventures of Sabrina που έρχεται στις 5 Απριλίου, ενώ περιμένουμε και το ντοκιμαντέρ «Ο Πλανήτης μας» που θα βγει την ίδια μέρα.

Δείτε τα τρείλερ και την αναλυτική λίστα παρακάτω

Μπορεί να κέρδισε τη δουλειά, αλλά έχασε τον φίλο της. Η Τζένι προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό της με μια τελευταία περιπέτεια στη Νέα Υόρκη παρέα με τις κολλητές της.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Οι Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρινα: Μέρος 2 (5/04/2019)

Chilling Adventures of Sabrina: Part 2

Ένα νέο ανατριχιαστικό κεφάλαιο αρχίζει όταν η Σαμπρίνα βουτάει βαθύτερα στον σκοτεινό και παράτολμο κόσμο της εφηβικής μαγείας.

Εσύ και η Άγρια Φύση (10/04/2019)

You vs. Wild

Διαδραστική σειρά περιπέτειας με τον Μπέαρ Γκριλς που ταξιδεύει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της Γης και ζητά από τους θεατές να πάρουν αποφάσεις για την επιβίωσή του.

Special (12/04/2019)

Special

Είναι στα 20, κάνει τα πρώτα του βήματα στον έρωτα και μετακομίζει μακριά απ’ τη μαμά του. Το ότι είναι γκέι και με ελαφριά εγκεφαλική παράλυση είναι απλώς το κερασάκι.

Χακάν ο Προστάτης: Σεζόν 2 (26/04/2019)

The Protector: Season 2

Έχει στην πλάτη του μεγάλο βάρος: η μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτάται από αυτόν. Θα καταφέρει να σώσει την Κωνσταντινούπολη από έναν αθάνατο εχθρό;

Σκιά στην Καρδιά (Έρχεται τον Απρίλιο)

Chambers

Ένα κορίτσι στοιχειώνεται από τα μοχθηρά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που της έσωσε τη ζωή δωρίζοντας της την καρδιά της. Ένα μυστήριο για γερά νεύρα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Οι Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρινα: Μέρος 2 (5/04/2019)

Chilling Adventures of Sabrina: Part 2

Ένα νέο ανατριχιαστικό κεφάλαιο αρχίζει όταν η Σαμπρίνα βουτάει βαθύτερα στον σκοτεινό και παράτολμο κόσμο της εφηβικής μαγείας.

Εσύ και η Άγρια Φύση (10/04/2019)

You vs. Wild

Διαδραστική σειρά περιπέτειας με τον Μπέαρ Γκριλς που ταξιδεύει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της Γης και ζητά από τους θεατές να πάρουν αποφάσεις για την επιβίωσή του.

Special (12/04/2019)

Special

Είναι στα 20, κάνει τα πρώτα του βήματα στον έρωτα και μετακομίζει μακριά απ’ τη μαμά του. Το ότι είναι γκέι και με ελαφριά εγκεφαλική παράλυση είναι απλώς το κερασάκι.

Χακάν ο Προστάτης: Σεζόν 2 (26/04/2019)

The Protector: Season 2

Έχει στην πλάτη του μεγάλο βάρος: η μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτάται από αυτόν. Θα καταφέρει να σώσει την Κωνσταντινούπολη από έναν αθάνατο εχθρό;

Σκιά στην Καρδιά (Έρχεται τον Απρίλιο)

Chambers

Ένα κορίτσι στοιχειώνεται από τα μοχθηρά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που της έσωσε τη ζωή δωρίζοντας της την καρδιά της. Ένα μυστήριο για γερά νεύρα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Κατάστημα Μονόκερων (5/04/2019)

Unicorn Store

Μια φαντασμένη ζωγράφος, που απέτυχε στη σχολή Καλών Τεχνών και δουλεύει ως υπάλληλος γραφείου, καταφέρνει να εκπληρώσει το όνειρό της να υιοθετήσει έναν μονόκερο.

Ο Τέλειος Συνοδός (12/04/2019)

The Perfect Date

Ο Νόα Σεντινέο στον ρόλο ενός γυμνασιόπαιδου που δημιουργεί με την παρέα του μια εφαρμογή η οποία αλλάζει τα δεδομένα στον κόσμο των γνωριμιών. Κάνει όμως όντως δουλειά;

Η Σιωπή (12/04/2019)

The Silence

Τρομακτικά πλάσματα επιτίθενται στη λεία τους με μόνο τους οδηγό τον ήχο. Θα καταφέρει να βρει καταφύγιο για την ίδια και την οικογένειά της;

Κάποιος Υπέροχος (19/04/2019)

Someone Great

Μπορεί να κέρδισε τη δουλειά, αλλά έχασε τον φίλο της. Η Τζένι προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό της με μια τελευταία περιπέτεια στη Νέα Υόρκη παρέα με τις κολλητές της.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Ο Πλανήτης Μας (05/04/2019)

Our Planet

Μια πρωτότυπη σειρά με απίστευτα τοπία και μοναδικές εικόνες από τα πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα του κόσμου μας. Με την υπογραφή του δημιουργού του “Πλανήτης Γη”.

Μπρενέ Μπράουν: Ζήσε με Τόλμη (19/04/2019)

Brené Brown: The Call to Courage

Μερικές φορές αρκούν λίγα λεπτά και ένας εμπνευσμένος άνθρωπος για να σου χαρίσουν αυτοπεποίθηση και κουράγιο. Η Μπρενέ Μπράουν είναι μια τέτοια περίπτωση.

Σε Μαύρο Φόντο (20/04/2019)

Grass is Greener

Έδωσε λάμψη στην τζαζ και τη χιπ-χοπ. Ξεσήκωσε αντιδράσεις και έδωσε τόπο σε ρατσιστικές αδικίες. Ειδικοί εξερευνούν τη σύνθετη σχέση της Αμερικής με τη φούντα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Νικ, ο Μπελάς (15/04/2019)

No Good Nick: Part 1

Μια ξύπνια πιτσιρίκα χτυπάει ξαφνικά την πόρτα ενός σπιτιού ισχυριζόμενη ότι είναι μακρινή συγγενής και αναστατώνει τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας.

Πίνκι Μαλίνκι: Σεζόν 2 (22/04/2019)

Pinky Malinky: Season 2

Ο Πίνκι Μαλίνκι δεν μασάει σε τίποτα. Ούτε καν όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι το μοναδικό λουκάνικο που μιλάει μέσα σε έναν κόσμο όπου κουμάντο κάνουν οι άνθρωποι.

Η Σίρα Και Οι Πριγκίπισσες Των Μαχητών: Σεζόν 2 (26/04/2019)

She-Ra and the Princesses of Power: Season 2

Η θρυλική ηρωίδα Σίρα, έχοντας στο πλευρό της τις Πριγκίπισσες των Μαχητών, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν και υπόσχεται να σώσει τον κόσμο.