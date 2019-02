Ένας πληρωμένος δολοφόνος που αναζητά, μάταια, την γαλήνη έρχεται στο Netflix

Το αδίστακτο αφεντικό του δεν σκοπεύει να τον αφήσει στην ησυχία του

Μια νέα, ξέφρενη ταινία δράσης έρχεται στο Netflix. Ο Δανός ηθοποιός, Μαντς Μίκελσεν, καλείται να αποδώσει τον ρόλο ενός κορυφαίου πληρωμένου δολοφόνου.

Ο Μίκελσεν στον ρόλο του δολοφόνου ο οποίος είναι γνωστός με το ψευδώνυμο The Black Kaiser, έχει αποσυρθεί από την ενεργή δράση και ζει σε μια μικρή πόλη αναζητώντας τη γαλήνη.

Μάταια όμως, καθώς το αχόρταγο και αδίστακτο αφεντικό του δεν σκοπεύει να τον αφήσει να περάσει σώος στην τρίτη ηλικία.

Η ταινία βασίζεται στο graphic novel του Βίκτορ Σάντος με τίτλο «Polar: Came from the Cold» και έρχεται στο Netflix.

Δείτε το πρώτο τρέιλερ: