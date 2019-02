Μετά τη Ζενεβιέβ, ακόμη ένας κριτής του GNTM δίπλα στην Καγιά

Ξανά μαζί μετά το τέλος του παιχνιδιού μόδας

Οι κριτές του GNTM είχαν γίνει μια παρέα. Βίκυ Καγιά, Άγγελος Μπράτης, Ηλιάννα Παπαγεωργίου και Δημήτρης Σκουλός αρκετά συχνά διαφωνούσαν για τις παίκτριες όμως ακόμα πιο συχνά πείραζαν ο ένας τον άλλον προκαλώντας γέλιο στους τηλεθεατές.

Οι τέσσερις κριτές μαζί με την coach των μοντέλων, Έλενα Χριστοπούλου και την art director του παιδιού Ζενεβιέβ Μαζαρί αποτέλεσαν βασικό συστατικό της επιτυχίας του παιχνιδιού. Το GNTM έφτασε στο τέλος του με μεγάλη νικήτρια την Ειρήνη Καζαριάν.

Οι κριτές όμως δεν χάνουν ευκαιρία να συναντιούνται και να μεταφέρουν στους τηλεθεατές το ευχάριστο αυτό και παρεΐστικο κλίμα που υπήρχε μεταξύ τους.

Την αρχή έκανε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία βρέθηκε ως guest στο πλευρό της Βίκυς Καγιά στο Shopping Star.

Τώρα, μετά την art director και ο Άγγελος Μπράτης πήρε θέση δίπλα στην παρουσιάστρια στο παιχνίδι του Star.

Η Βίκυ Καγιά μαρτύρησε την εμφάνιση του Άγγελου Μπράτη στο Shopping Star μέσω μιας φωτογραφίας που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τους δυο τους να κάθονται δίπλα - δίπλα χαμογελαστοί. Ενώ δεν έλειπε και η απαραίτητη λεζάντα: «Delighted to have @angelosbratis as my guest @shoppingstartv ❤️🥰💥🤘🏻🎉🎉 #shoppingstar #fashionexpert #lovemyjob #stayruned #angelosbratis» έγραψε η Βίκυ Καγιά.